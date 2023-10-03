تعرف على حكم مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء.

وكتب ماهر همام لاعب النادي الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "طارق محدي حكماً لمباراه الأهلي وإنبي في التاسعه مساء الغد ، ومحمود بسيوني حكماً للڤار 🦅"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

