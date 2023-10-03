حسين لبيب يكشف حقيقة رحيل أوسوريو واختيار سليمان

كشف كابتن حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك حقيقة ما تردد حول رغبته في رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حال نجاحه في انتخابات النادي.

وأكد حسين لبيب أنه لا يقتنع بفكرة التغيير بشكل كلي أو بشكل مفاجئ، ولكن لابد من الجلوس مع المدرب وتحديد احتياجاته، ثم نتخذ قرارا، والقرار يجب أن يكون مدروسا، لكن لا نية لفكرة التغيير بمجرد دخولنا نادي الزمالك .



وأضاف حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك، عن تواجد أحمد سليمان معه في القائمة الموحدة، وذلك بانتخابات نادي الزمالك المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وعن تواجد أحمد سليمان معه في القائمة قال: "شعار الزمالك أولا كان الأساس لاقتناع أحمد سليمان بهذا الشعار، وبالتالي جلسنا معا، وأحمد سليمان فضل مصلحة الزمالك على نفسه"

وأضاف : "لجنة رياضية هي التي تضع المعايير الخاصة بمختلف الألعاب الرياضية، وسوف نستعين بالكوادر الخاصة القادرة على إعادة نادي الزمالك مرة أخرى".

وأضاف أنه يعلم أن في انتظارهم مهمة صعبة جدا، ولا يستطيع أن يوعد أحد بأنهم سوف يفعلون شئ محدد ولكننا لديهم تصورات للعودة من جديد وحل المشاكل .