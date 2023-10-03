3 أطباء تواجدوا بالصدفة.. ولادة طفلة على متن قطار الصعيد.. تفاصيل مثيرة

كشف الدكتور إسلام أبو شامة، صاحب واقعة ولادة طفلة رضيعة على متن قطار الصعيد، تفاصيل الواقعة وإنقاذ حياة الأم والجنين.

وقال إسلام أبو شامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" ركبنا قطر القاهرة أسوان حوالي الساعة 8.30 مساء ".

وأضاف إسلام أبو شامة:" في تمام الساة 12 مساء كانت هناك سيدة تصرخ لأنها تعاني من ألم الولادة وكانت على وشك الولادة ".

وتابع إسلام أبو شامة:" بلغنا رئيس القطار بضرورة التوقف في أقرب مركز وتم إيقاف القطار في مركز ديروط، وتم إتمام عملية ولادة السيدة في القطار وكان معنا بالصدفة طبيب أطفال واستشاري قلب واوعية دموية".

واكمل إسلام أبو شامة:" كان هناك نسبة خطورة عالية في بداية عملية الولادة لأننا لم نكن نملك أدوات تعقيم لكن تم إتمام عملية الولادة في القطار والجنين بصحة جيدة والأم بصحة جيدة ".

ومن جانبه قال محمد بهاء والد الطفلة شمس التي ولدت في قطار الصعيد:" شمس دي اول مولودة لي وكنت متواجد مع زوجتي في القطار وزوجتي لم تشعر بأي شيء قبل ركوب القطار ".