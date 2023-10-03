طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا وطائرة خاصة لنقل الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سوف يرأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتجهة إلى تنزانيا، لبدء مشواره في الدوري الإفريقي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي قرر توفير طائرة خاصة لنقل البعثة حيث ستتحمل اللجنة المنظمة 20 أو 30 ألف دولار من قيمتها".

أعلن اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة فريقي الأهلي وإنبي في اللقاء الذي كان مقرر له السابعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر ليقام في التاسعة مساء

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.