نائب جمهوري أمريكي: مكارثي لم يلتزم بالاتفاقات المُبرمة معنا

كشف النائب الأمريكي الجمهوري مات جايتز، أن رئيس مجلس النواب المقال كيفن مكارثي لم يلتزم بالاتفاقات التي تم إبرامها معه في يناير الماضي وخسر ثقة الجميع.

من جانبه، قال النائب سكوت بيري، أحد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح الإطاحة بمكارثي، إنه ليس لديه اسم لمن يريد رؤيته محله.

وأضاف: "سنرى ما سيحدث الآن.. وسأبني قراراتي على ما يحدث"، حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الثلاثاء، لصالح إقالة الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك في سابقة تاريخية.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتًا مقابل 210، وصوّت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وكان النائب الجمهوري مات جايتز قدم، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة".

وتم تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لمكارثي، رئيسًا مؤقتاً للمجلس.

وكان اسم ماكهنري مدرجا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شعور منصبه.