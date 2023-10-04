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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتفاع ضغط الدم في المراهقة يهددك بالنوبة القلبية

إرتفاع ضغط الدم
إرتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم في المراهقة يمكن أن يكون مشكلة صحية خطيرة ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب في المستقبل. إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، فقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الأخرى مثل القصور القلبي والنوبة القلبية.

 

الارتفاع المستمر في ضغط الدم يضع ضغطًا زائدًا على جدران الأوعية الدموية والقلب، مما يمكن أن يؤدي إلى تلفها بمرور الوقت. 

وهذا يعني أن القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، وقد يتسبب ذلك في زيادة خطر تطور مشاكل القلب.

لذا، إذا كان هناك ارتفاع في ضغط الدم لدى مراهق، فمن المهم أن يتم تشخيصه وعلاجه بشكل صحيح. 

 

ينصح بزيارة الطبيب لتقييم ضغط الدم وتحديد الخطوات المناسبة للتحكم فيه. قد تشمل هذه الخطوات تغييرات في نمط الحياة مثل التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني والتقليل من التوتر، وفي بعض الحالات قد يكون العلاج الدوائي ضروريًا.

 

من الضروري أن يتم تقديم الرعاية الطبية المناسبة والمتابعة المنتظمة للمراهقين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بهدف التحكم في الضغط والوقاية من المشاكل الصحية المحتملة في المستقبل.

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