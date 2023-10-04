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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أعراض الإنفلونزا| اعرفها وطرق الوقاية منها

الإنفلونزا
الإنفلونزا

نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا عبر حسابها على “فيس بوك"، أوضحت خلاله أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وذلك في إطار منشورتها التوعوية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه حال ظهرت عليك تلك الأعراض؛ فاحرص على زيارة الطبيب لأخذ العلاج المناسب، للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا. 

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكنك تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ للوقاية من الإصابة به، وهو متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي بعض الصيدليات.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من أعرض الإنفلونزا الشهيرة، والتي تتمثل فيما يلي:  

  • تعب وشعور بالإرهاق.
  • صداع.
  • ألم في الجسم أو العضلات.
  • سيلان أو انسداد في الأنف.
  • التهاب بالحلق.
  • سعال.
  • قشعريرة.
  • حمى مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه عادة ما تأتي الإنفلونزا فجأة، وغالبا ما يشعر المصابون  ببعض أو كل الأعراض معا.

الصحة بالإنفلونزا مضاعفات لقاح الأنفلونزا صداع

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