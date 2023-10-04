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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صباح الخير يا مصر يعرض تقريرا عن كتاب "طابا كامب ديفيد الجدار العازل"

طابا كامب ديفيد الجدار
طابا كامب ديفيد الجدار العازل للمؤلف الدكتور نبيل العربي".

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كتب النصر.. طابا كامب ديفيد الجدار العازل للمؤلف الدكتور نبيل العربي".

في كتابه "طابا كامب ديفيد الجدار العازل.. صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية"، يفخر الدكتور نبيل العربي بدوره الوطني في قضية استعادة طابا واعتبارها المعركة الدبلوماسية المتممة لمكتسبات نصر أكتوبر المجيد.

في المقدمة، استعرض العربي جانبا من مسيرته المهنية وصولا إلى توليه مهام وزارة الخارجية المصرية وأمانة جامعة الدول العربية، وسرد ذكرياته عن قيام حرب يونيو 1967 أثناء عمله في بعثة مصر بالأمم المتحدة وملامح المعارك الدبلوماسية التي أدارتها مصر لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 بشأن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

وبعد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر، اوضح العربي أن المعركة انتقلت إلى ساحات التفاوض فأجادت مصر الدفاع عن مصالحها في مؤتمر جنيف للسلام ثم مفاوضات كامب ديفيد ومعاهدة السلام، وخصص الفصل الثامن من كتابه لقضية طابا التي اعتبرها الإنجاز الأهم في حياته، فقد ترأس وفد مصر في المفاوضات على مدار 5 سنوات بصفته مديرا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية ثم وكيلا للحكومة المصرية في التحكيم حتى توقيعه على الاتفاق بين مصر وإسرائيل لاستعادة طابا عام 1989.

كتب النصر نبيل العربي الجدار العازل المحكمة الدولية الجيش المصري

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