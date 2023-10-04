على عمق 10 كيلو متر.. زلزال يضرب ولاية هاتاي التركية

ضرب زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر عند الساعة 10:58 منطقة سمنداج في ولاية هاتاي التركية.



وبحسب البيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن هزة أرضية بقوة 4.0 ضربت ولاية هاتاي مركزها منطقة سمنداج عند الساعة 10:58 صباحاً.



وأشارت إدارة الكوارث التركية إلى أن عمق الهزة بلغ 10 كم، وفقا ل"تركيا الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، تحذيرا باللون الأصفر إلى سبع ولايات في تركيا.



ووفقا ل "تركيا الآن"، يُتوقع وفقًا للتقييمات الأخيرة التي أجرتها المديرية أن تشهد هذه المناطق عواصف رعدية غزيرة محليًا وتشمل هذه الولايات آغري وبيتليس وهكاري وسيرت وماردين وفان وشرناق.



وحذرت السلطات المحلية من ضرورة التوخي الحيطة والحذر من السلبيات المرتبطة بهذه الأحوال الجوية القوية.