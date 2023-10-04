الذكاء الاصطناعي يقيس منسوب النيل.. 9 محطات جديدة تقترب من التطبيق

أشاد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بمستوى تطبيق الذكاء الاصطناعي بمحطات مياه الشرب في شركة القاهرة، لقياس منسوب النيل خلال الفترات المختلفة؛ لضمان إمدادات المياه للمحطات.

ومن جهته، قال المهندس المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشكة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء من تطبيق الذكاء الاصطناعي في 4 محطات بشركة مياه الشرب بالقاهرة، وكان لهذا التطبيق، الأثر الكبير في التعامل مع مناسيب النيل المختلفة، وضمان صول المياه إلى المآخذ.

وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات المرافق؛ يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتوفير كوب ماء نقي طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أنه تم عرض تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في 4 محطات، بالمعرض الدولي للمياه (أكسبوتك).

وأشار إلى أنه يتم الآن دراسة تطبيق التجربة في 9 محطات أخرى، والشركة على استعداد تام لنقل التجربة إلى شكات المياه الأخرى؛ للاستفادة منها في المحطات التابعة لها.