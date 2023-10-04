تموين البحيرة..ضبط 20طن مخلل مجهول المصدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، بالتنسيق مع مباحث التموين و الوحدة المحلية بوادى النطرون بتنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن ضبط 51 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق و1000لتر سولار داخل أحد العهد الباطنية الغير مرخصة و20طن مخلل مجهول المصدر و 100شيكارة ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين