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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

صدى البلد

بعد مرور ما يقرب من شهر على إطلاق هاتف iphone15 pro  وحصول الكثيرين عليه بعد وقوفهم أمام متاجر آيفون وسط زحام شديد من الراغبين في شراء النسخة الجديدة ظهرت العديد من العيوب بالإصدار الجديد لآيفون 15 برو .

عيوب جديدة iphone15 pro 

نشر العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للحروق على أفخاذهم وأصابعهم، قائلين إنها حدثت بسبب ارتفاع درجة حرارة iPhone 15 Pro. إنهم يعتقدون أن هذه الحوادث حقيقية ويؤكدون على أهمية تجربة مثل هذه المشكلات لفهمها حقًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

Phone 15 Pro iphone 15 ارتفاع درجة حرارة إصدار العيوب

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