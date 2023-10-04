أسامة كمال: التواجد في احتفالية نصر أكتوبر شرف لي

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن تواجده في احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة مرور 50 عاما على ذكراها شرف له، مشيرا إلى أن قلعة صلاح الدين تضم متعلقات شخصية وأوسمة ونياشين، وأسلحة تم الحصول عليها من أسرى العدو الإسرائيلي عام 1973، وأيضا السلاح الذي استخدمه الجيش المصري.

وأضاف أسامة كمال، خلال كلمته أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أنه خلال فترة الحرب لم يكن التوثيق كافيا على الأقل على مستوى عموم الناس.

وتابع الكاتب الإعلامي «معظم المتواجدين في القاعة لم يحضروا أيام حرب أكتوبر باستثناء أبطال الحرب المتواجدين معنا».