مركز الحرية للإبداع يحتفل بـ اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

تقام احتفالية خاصة بمركز الحريه للإبداع بالإسكندرية، والتابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم، بقاعة مسرح الحرية مع عدد من أبطال حرب أكتوبر.

تشمل الاحتفالية عددًا من الفاعليات ومنها عرض فيلم تسجيلي عن أحداث حرب الكرامة والتحرير، وفقرات غنائية موسيقية مع فرقة المايسترو محمود أبوزيد.



فرقة المايسترو محمود أبوزيد، قد تكونت عام 2001، وأصبحت تحت عباءة وزارة الثقافة رسميًا اعتبارًا من العام 2003، تهدف رسالتها إلى الحفاظ على تراث الموسيقى العربية والغناء الشرقي الأصيل في محاولة لعمل مزيج بين الأصالة والمعاصرة بمجموعة متطورة متجددةمن الشباب العاشق للموسيقى العربية.



وشاركت الفرقة في العديد من المسابقات الفنية والمحافل الثقافية المهمة على كل المجاﻻت الدينية و الوطنية واﻻجتماعية، وقامت بتقديم ملاحم غنائية تمثيلية في مناسبات عديدة، كما قامت بالمشاركة في مهرجانات الموسيقى العربية بالإسكندرية، وإحياء سبعينية الشاعر الراحل سيد حجاب.



ويقدم مركز الحرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددًا من الأنشطة الهامة والفاعليات الثقافية والفنية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه، وهو مركز للفنون ومساحة للمعارض المجتمعية، تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، وافتتح المركز رسميًا في أكتوبر 2001.