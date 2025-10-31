قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ “إنترنت الأشياء”
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تتقدم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بخالص التهنئة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والقيادت التنفيذية للمحافظة، بمناسبة انضمامها إلى شبكة اليونسكو العالمية للمدن الإبداعية لعام 2025 في مجال الأفلام.

ويعكس هذا الإنجاز الدولي مكانة الجيزة كحاضنة للإبداع الثقافي والفني، وتاريخها الممتد كأحد أهم مراكز الحضارة المصرية القديمة والمعاصرة، ويواكب رؤية الدولة المصرية وبخاصة رؤية مصر 2030 في تعزيز القوة الناعمة المصرية وموقعها على خريطة الإبداع العالمية.

كما تثمن جامعة القاهرة الجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح، وفي مقدمتها جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وكل الشركاء والمؤسسات الفاعلة، مؤكدة دعمها المستمر للمبادرات الإبداعية والتنموية داخل محافظة الجيزة بما يخدم المجتمع المحلي ويعزز الدور الحضاري والثقافي لمصر.

وتؤكد جامعة القاهرة استمرار التعاون والتكامل مع محافظة الجيزة في المجالات الثقافية والإبداعية والبحثية والتنموية، ودعم المشروعات التي تسهم في بناء وعي الأجيال القادمة وتعزيز الهوية المصرية وإبراز ريادة مصر الحضارية والإنسانية.

جامعة القاهرة محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة

بالصور

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

