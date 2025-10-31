جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025

تتقدم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بخالص التهنئة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والقيادت التنفيذية للمحافظة، بمناسبة انضمامها إلى شبكة اليونسكو العالمية للمدن الإبداعية لعام 2025 في مجال الأفلام.

ويعكس هذا الإنجاز الدولي مكانة الجيزة كحاضنة للإبداع الثقافي والفني، وتاريخها الممتد كأحد أهم مراكز الحضارة المصرية القديمة والمعاصرة، ويواكب رؤية الدولة المصرية وبخاصة رؤية مصر 2030 في تعزيز القوة الناعمة المصرية وموقعها على خريطة الإبداع العالمية.

كما تثمن جامعة القاهرة الجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح، وفي مقدمتها جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وكل الشركاء والمؤسسات الفاعلة، مؤكدة دعمها المستمر للمبادرات الإبداعية والتنموية داخل محافظة الجيزة بما يخدم المجتمع المحلي ويعزز الدور الحضاري والثقافي لمصر.

وتؤكد جامعة القاهرة استمرار التعاون والتكامل مع محافظة الجيزة في المجالات الثقافية والإبداعية والبحثية والتنموية، ودعم المشروعات التي تسهم في بناء وعي الأجيال القادمة وتعزيز الهوية المصرية وإبراز ريادة مصر الحضارية والإنسانية.