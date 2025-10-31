قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة عين شمس تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الفقي

تتقدم أسرة جامعة عين شمس، بكافة قياداتها وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وجميع العاملين والطلاب، بخالص التهاني القلبية وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الافتتاح العظيم للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر صرح حضاري وثقافي في العالم، وهدية مصر للعالم أجمع.

إن هذا الإنجاز الضخم، الذي يمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها الإنساني العريق وإبراز عظمة حضارتها للعالم، يأتي ليؤكد رؤية الجمهورية الجديدة في تعزيز مكانة مصر الرائدة على الخارطة الثقافية والسياحية الدولية.

إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد بناء، بل هو منارة للعلم والمعرفة، ورمز لقدرة مصر على تحقيق المعجزات، ومفخرة لكل مصري وعربي. ونحن في جامعة عين شمس، المؤسسة الأكاديمية العريقة، نؤكد على التزامنا الكامل بالمساهمة في تعظيم الاستفادة من هذا الصرح العظيم، من خلال البحث العلمي، والتوعية الأثرية، وإعداد الكوادر القادرة على فهم وحماية هذا الإرث الحضاري.

ندعو الله عز وجل أن يوفق فخامتكم في مسيرة التنمية والرخاء، وأن يديم على مصرنا الغالية أمنها واستقرارها وريادتها.

أسرة جامعة عين شمس جامعة عين شمس هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

المزيد

