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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أحزاب تهنئ المصريين بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر | ويجددون تأييدهم للرئيس السيسى

صدى البلد

الحزب العربي الناصري يهنئ المصريين بذكري حرب أكتوبر.. ويجدد تأييده للرئيس السيسى

 

الإصلاح والنهضة يهنئ المصريين بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

 

التيار الإصلاحي الحر يهنئ المصريين بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

 

تقدمت أحزاب بأسمى التهاني والمباركات إلى جموع المصريين في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض.، مهنئين الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى النصر.

وفي هذا السياق هنأ التيار الإصلاحي الحر جموع المصريين بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تحل ذكراها الخمسين هذا العام.

وبعث التيار بأسمى التهاني والمباركات للقوات المسلحة المصرية، درع الوطن وسيف الكرامة الذي سطروا بأرواحهم ودمائهم معركة التحرير وإعادة الأرض وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

كما هنأ التيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بذكرى هذا الانتصار التاريخي العظيم.

وتقدم التيار بكل امتنان وفخر بأسمى آيات الشكر والعرفان لأرواح شهداء أكتوبر ولجميع المصابين والمحاربين الذين استعادوا الأرض والكرامة ولقنوا العدو دروسا لا تزال العسكرية العالمية تتعلم منها.

ودعا التيار جموع الشعب المصري إلى استلهام الدروس والعبر من ذلك الانتصار التاريخي وإلى التحلي دائما بروح العزة والكرامة ونحن نعيش معركة العبور نحو مستقبل أرحب في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم حزب الإصلاح والنهضة، بأسمى التهاني والمباركات إلى جموع المصريين في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض. 

وبعث الحزب، في بيان بهذه المناسبة، بأسمى التهاني إلى القوات المسلحة الباسلة، قلعة العزة والكرامة، التي روت أرض سيناء بدماء أبنائها الأبرار، ومازالت تقدم الشهداء فداء لحفظ تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

كما هنأ الحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه الذكرى الطيبة التي عبر فيها المصريون قناة السويس، وأزاحوا سواتره الترابية، ودكوا حصونا حسبها عدوهم لا تهدم.

ودعا الحزب، المصريين جميعا، إلى استلهام روح الوحدة التي جعلتهم صفا واحدا في أكتوبر، وكتبت لهم النصر والفخر، فإن معركة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تقل خطورة وأهمية عن عبور السادس من أكتوبر نحو آفاق رحبة وجمهورية جديدة وحياة كريمة لكل المصريين.

وتقدم الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بأسمى التهاني والمباركات إلى جموع المصريين في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض. 

وهنأ الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيد، كما بعث الحزب بأسمى التهاني إلى قواتنا المسلحة الباسلة، قلعة العزة والكرامة، التي روت أرض سيناء بدماء أبنائها الأبرار، ومازالت تقدم الشهداء فداء لحفظ تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. 

ودعا الحزب المصريين جميعا إلى استلهام روح الوحدة التي جعلت المصريين في أكتوبر صفا واحدا وكتبت لهم النصر والفخر، فإن معركة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقل خطورة وأهمية من عبور السادس من أكتوبر نحو آفاق رحبة وجمهورية جديدة وحياة كريمة لكل المصريين.

وجدد الحزب العربي الناصري في بيانه، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو الأجدر بقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

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