عملنا كل حاجة صح.. بهاء سلطان يستعد لطرح أغنية جديدة

سجل المطرب بهاء سلطان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان عملنا كل حاجة صح، وذلك استعداد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل، فيما تولى هندسة الصوت ماهر صلاح.



وتقول كلمات الأغنية عملنا كُل حاجه صح.. مع اللى غدروا بينا وياما لِعبوا بينا.. و قُلنا ماعلينا لكنِ خلاص ده كُله بح.. مِن الطيبة إتعافينا وفهِمنا مين معانا.. وعرفنا مين علينا..

ونشر تامر حسين جزء من الأغنية أثناء تسجيلها داخل الاستديو وعلق عليها قائلا: قريباً بهاء سُلطان



زبدة سايحة

تعاقد الفنان بهاء سلطان على فيلم “ زبدة سايحة ” ، ولم يكشف اى تفاصيل حول مشاركته سواء بالتمثيل أو الغناء .

الفيلم من المقرر ان ان يقوم بإخراجة وإنتاجة حامد صالح ، ويجري حالياً اختيار باقي فريق العمل المشارك فى الفيلم .

أعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك".