عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 6 أكتوبر ذكرى تحقيق معجزة العبور..والندوة التثقيفية هدفها تعزيز روح الهوية الوطنية

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المنعقدة، احتفالا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت نقاشا وشهادات لقادة الحرب الذين عاصروها، لنستلهم منها دروس الانتماء وتعزيز روح الهوية الوطنية لدى شباب الحاضر والمستقبل، مشددا أن معجزة العبور ستظل خالدة ليسطر يوم العزة والكرامة، والذي انطلق فيه الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، ليثبت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، التي قد تمر على أي أمة حتى استرداد أغلى بقعة من أرض الوطن "سيناء الحبيبة".
 

واعتبر "عمار"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية، رصدت إصرار المصريين في رفض هزيمة 67 وصولا إلى نصر أكتوبر، بقوله " فى ذلك الوقت حصل تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش العربية وخاصة قدرات الجيش المصرى.. الكلام اللى كان بيتقال من موشيه ديان إن مصر تحتاج لـ50 سنة لإعادة بناء جيشها الذى تم تدميره"، مشيرا إلى أنها عكست قوة الشخصية المصرية وإرادتها الأبية
لتنتقل بمصر من هزيمة كاملة وفقد للثقة إلى أن كسر الجيش حاجز الخوف وحقق انتصار غير عادى، بل معجزة متكاملة الأركان أثبتت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن نصر أكتوبر سيظل تجسيد حقيقي عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر، ليرد اعتبار هيبة الدولة المصرية ومكانتها وسط شعوب العالم، مشيرا إلى أننا لازالنا نستمد من انتصارات أكتوبر -والتي كانت شاهدة على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم- روح العزيمة والإصرار من أجل تغيير الواقع ومواجهة ما يحاط بمصر من مؤامرات، وتظل تلك الروح حاضرة رغم ما تشهده العقود الأخيرة من تغير أشكال الحرب وأساليبها وصولاً إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب من خلال حربٌ تستهدف إثارة الشك والحيرة، وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، ولكن يظل وعي الشعب هو حائط الصد المنيع في وأدها.

وأضاف "عمار"، أن أبناء سيناء هم خط الدفاع الأول وأبطال المعارك، بسجل بطولات مليئ وحافل بالإنجازات والبطولات التى حفرت بأحرف من نور على صفحات من ذهب،  مشددا أن أهالي مدن القناة "بورسعيد والسويس والإسماعيلية" كانوا رمز للصمود والمواجهة ولازالوا يقدمون لمصر المزيد والمزيد في ظل العملية التنموية التى تشهدها سيناء الفترة الأخيرة وحرص القيادة السياسية على رد الجميل لأبنائها بمد أيادي التعمير والبناء للمنطقة أكملها، موجها التهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة في حلول اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوير، وتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، وأبناء الشعب المصري البواسل وفي القلب منهم أهالي مدن القناة، الذين ضحوا بدمائهم لتروي تراب سيناء المقدس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

ترشيحاتنا

هروب القوات الأوكرانية|ضابط أمريكي يكشف عن قرار لـ بوتين حسم نصر روسيا

موديست يسجل الهدف الأول له بـ تيشيرت الأهلي أمام إنبي بـ كأس مصر

اللواء محمود طلحة: غطرسة وغرور إسرائيل ساعدا مصر كثيرًا في حرب أكتوبر

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يستكمل الكشف الطبي غدا

الناتو يستعد لـ حرب نووية ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لإطلالات محتشمة تناسب السهرات من ملاك الدوسري | صور

هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق

أول محجبة في تاريخ المسابقة| مروة حلمي تتوج وصيفة لملكة جمال مصر ..خاص

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ