برلمانية عن أهمية الندوة التثقيفية: جاءت لتواجه محاولات التزييف عن نصر أكتوبر

هنأت النائبه حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الـ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدمت النائبة حياة، أصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل.

وأشادت خطاب، بالندوة التثقيفة الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرورو 50 هام على نصر أكتوبر.

تثقيف الجمهور على أهمية انتصار أكتوبر

وقالت خطاب، إن الندوة عملت على تثقيف الجمهور على أهمية انتصار أكتوبر عام 1973، مشيره إلي أن الندوة جاءت لتواجه كل محاولات التزييف عن نصر أكتوبر العظيم.

وأكدت، أن الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

ودعت خطاب، الله العلى القدير أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وإزدهار وتقدم لمصرنا الغالية، وكل عام وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام .