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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة بيئية تهدد كرواتيا بسبب اندلاع حريق هائل |شاهد

صدى البلد

قال مسؤولون كرواتيون، إن حريقا كبيرا اندلع في مستودع للبلاستيك في بلدة أوسيجيك شرق البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لـ “رويترز”، امتد الحريق إلى مبنى مجاور حيث تم تخزين المواد الكيميائية، ما أدى إلى إطلاق أبخرة سامة يمكن أن تشكل مخاطر بيئية مع بدء الرياح القوية بحملها جنوبا.

وحثت السلطات السكان، الذين يعيشون بالقرب من ضواحي على البقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ مغلقة حيث غطت سحب الدخان الأسود الكثيف المنطقة. وأغلقت المدارس أبوابها ووردت أنباء غير مؤكدة عن تحرك الدخان نحو البوسنة في الجنوب.

فيما، اتهم إيفان أنوشيتش، حاكم منطقة أوسييك-بارانيا، أصحاب مستودع شركة درافا الدولية، التي تصنع البلاستيك، بالإهمال وانتهاك القانون.

وقال أنوسيتش لتلفزيون N1: "أطفالنا لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة، هذا الدخان مسبب للسرطان". وأضاف: "لقد خلق هذا كارثة بيئية ستضرب المنطقة بأكملها وبعض (المناطق) المجاورة أيضًا".

الدخان الأسود الرياح القوية المواد الكيميائية كرواتيا اندلاع حريق السرطان

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