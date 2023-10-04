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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم|وزير التعليم لـ المدرسين: رسالتكم سامية.. والمجتمع يرقى بكم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجَّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة لجميع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أبنائي وزملائي المعلمين والمعلمات.. لا يسعني في اليوم العالمي للمُعَلِم الذي تحل ذكراه يوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : كما أتقدم بخالص التقدير لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب ويترك أثرًا طيبًا في نفوسهم، ويساهم في صناعة شخصياتهم وتشكيل عقولهم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المعلم صاحب رسالة سامية ،  يعمل على رقي المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمعلم الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، وقد اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، وذلك إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام 2023 تحت شعار "المعلمون أساس إصلاح التعليم ". 

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