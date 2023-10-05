الجمهورية الجديدة تنظم احتفالية لأبطال حرب أكتوبر تزامنا مع الذكرى الخمسين

نظمت مؤسسة الجمهورية الجديدة إحتفالية لأبطال حرب أكتوبر تزامناً مع الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيدة بمتحف القوات الجوية بمشاركة اللواء مجدي شحاته قائد معركة الثغرة، واللواء حمدي لبيب المؤرخ العسكري، وجندي مجند محروس عطا الله الملقب بصائد الدبابات أثناء الحرب الثقافة و المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء المؤسسة والدكتورة إيمان الشامي نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، و اللواء مجدي دويدار مدير المتحف، وإبطال قادرون باختلاف، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

بدأت الإحتفالية بجولة لمعرض الطائرات الخارجى ، وتفاعل أبطال قادرون بإختلاف مع هياكل الطائرات بحماس وبراءة الأطفال ، تلاها تقديم عدد من الفقرات الغنائية والإستعراضية والعديد من الفقرات الفنية ، عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة على وجوه أبطال قادرون بإختلاف.

وألقى اللواء حمدي لبيب، أحد أبطال حرب أكتوبر كلمة قدم خلالها الشكر لمتحف القوات الجوية ومؤسسة الجمهورية الجديدة لإتاحة الفرصة لتواجدها وسط أصحاب الطاقة والعزيمة القوية من أصحاب الهمم ، مؤكداً أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم المشرف.

كما القت اللواء مجدي شحاته كلمة أعرب فيها عن شكره وإمتنانه للجمهورية الجديدة، لما بذلوه من جهود صادقة لإسعاد أبطال قادرون باختلاف، وذلك بفضل دعمهم وتطوير كفائتهم ليتركوا بصمة إيجابية فى المجتمع وليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة الوطن.