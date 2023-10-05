عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية الجديدة تنظم احتفالية لأبطال حرب أكتوبر تزامنا مع الذكرى الخمسين

الإحتفالية
الإحتفالية

نظمت مؤسسة الجمهورية الجديدة إحتفالية لأبطال حرب أكتوبر تزامناً مع الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيدة بمتحف القوات الجوية بمشاركة اللواء مجدي شحاته قائد معركة الثغرة، واللواء حمدي لبيب المؤرخ العسكري، وجندي مجند محروس عطا الله الملقب بصائد الدبابات أثناء الحرب  الثقافة و المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء المؤسسة والدكتورة إيمان الشامي نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، و اللواء مجدي دويدار مدير المتحف، وإبطال قادرون باختلاف، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة 

بدأت الإحتفالية بجولة لمعرض الطائرات الخارجى ، وتفاعل أبطال قادرون بإختلاف مع هياكل الطائرات بحماس وبراءة الأطفال ، تلاها تقديم عدد من الفقرات الغنائية والإستعراضية والعديد من الفقرات الفنية ، عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة على وجوه أبطال قادرون بإختلاف.

وألقى اللواء حمدي لبيب، أحد أبطال حرب أكتوبر كلمة قدم خلالها الشكر لمتحف القوات الجوية ومؤسسة الجمهورية الجديدة لإتاحة الفرصة لتواجدها وسط أصحاب الطاقة والعزيمة القوية من أصحاب الهمم ، مؤكداً أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم المشرف.

كما القت اللواء مجدي شحاته كلمة أعرب فيها عن شكره وإمتنانه للجمهورية الجديدة، لما بذلوه من جهود صادقة لإسعاد أبطال قادرون باختلاف، وذلك بفضل  دعمهم وتطوير كفائتهم ليتركوا بصمة إيجابية فى المجتمع وليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة الوطن.

أكتوبر حرب اكتوبر الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة الذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر متحف القوات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

ترشيحاتنا

تفاصيل صفقة إمداد أمريكا بذخائر إيرانية لأوكرانيا للمرة الأولى

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الرئيس السيسي: سيناء أمانة غالية في أعناقنا

خبرة إدارية كبيرة ومعشوق الجمعية العمومية.. "هاني برزي" مرشح قوي بانتخابات الزمالك

مكالمة هاتفية صادمة.. سيدة إنجليزية تعثر على قطتها الغائبة لمدة 11 عاما

النقل توافق على إنشاء مقر لشركة الطرق والكباري بالسعودية

هل الذهاب مع الميت في المنام يعني موت الرائي؟.. انتبه في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول جنين القمح|تعرف عليها

إطلالة شتوية جريئة.. درة تثير ضجة بصورها| شاهد

بفساتين قصيرة.. إلهام شاهين وابنة شقيقتها تثيران الجدل

فستان قصير.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ