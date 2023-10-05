خبرة إدارية كبيرة ومعشوق الجمعية العمومية.. "هاني برزي" مرشح قوي بانتخابات الزمالك

تتبقى أيام قليلة على انتخابات الزمالك، والتي من المنتظر إقامتها يوم ٢٠ أكتوبر المقبل.



وتنتظر جماهير الزمالك بفارغ الصبر، الإعلان عن رئيس النادي الجديد من أجل دعمه في عمل انتفاضة لإعادة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية.



ويتنافس عدة أسماء سواء على منصب رئيس النادي أو النائب أو أمين الصندوق أو أعضاء مجلس الإدارة.



ويتواجد اسم لامع في قائمة حسين لبيب وهو هاني برزي، الذي أعلن ترشحه كعضو؛ بسبب حب النادي ورغبته في المشاركة في العمل العام.



ويحظى "هاني برزي" بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، نظرًا لكونه أحد أعضاء النادي المخلصين، الذي يساهم دائمًا في إعلاء وحل أزمات القلعة البيضاء.



أبرز المعلومات عن هاني برزي:



- حاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب وهندسة التحكم من جامعة عين شمس.

- أصبح عضو لجنة إدارة نادي الزمالك في مايو ٢٠٢١.

- يمتلك 30 عامًا من الخبرة في مجال الإدارة، خاصة أنه تقلد العديد من المناصب الإدارية المرموقة خلال تاريخه.

- يمتلك خبرة كبيرة في مجال التسويق، والذي. سيساهم بخبرته في جلب المزيد من الرعاة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

-وأخيرًا، يمتلك "هاني برزي" العديد من الأفكار الإدارية الهامة والتي ستكون بمثابة حل فوري لنادي الزمالك.