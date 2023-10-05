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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات وأسباب تلف كازكيت رأس محرك السيارة

صدى البلد

يعتبر كازكيت رأس المحرك قطعة مهمة وتحتاج إلى تحمل ضغوط وحرارة عالية، ولذلك تصنع من مواد متينة ومقاومة للحرارة مثل الفولاذ المضغوط أو المعدن المركب، وعند تلفها ستعاني السيارة من بعض الأعراض والمشاكل، التي تتطلب صيانتها أو استبدالها.

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يتواجد كازكيت رأس المحرك في جميع محركات السيارات بدون استثناء، ويقع مكانه مابين رأس الأسطوانة وكتلة الأسطوانات، ووظيفته منع حدوث تسريب الغازات من غرف الاحتراق، كما يقوم وبمنع حدوث تسربات للمياه والزيت الى داخل الأسطوانة  أو خارجها واختلاطهما مع بعض.

علامات وأسباب تلف كازكيت رأس محرك السيارة

أعراض تلف كازكيت رأس المحرك في السيارة

  • صرف زائد لزيت المحرك: ويلاحظ ذلك عند خروج دخان من عادم السيارة أزرق اللون، بسبب تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق واشتعاله مع الوقود، وقد يسبب أيضا ضعف في عمل البواجي مما يؤدي الى فقد الإشعال، كما يسبب ضعف في قدرة وكفاءة محرك السيارة.
  • ارتفاع درجة حرارة المحرك: ويحدث ذلك بسبب اندفاع خليط الوقود والهواء أو غازات ونواتج الاحتراق الى داخل جيوب الماء.
  • تسرب الزيت: قد يؤدي تلف الكازكيت إلى تسرب الزيت بين رأس الأسطوانة والكتلة الأسطوانية، مما يتسبب في تراكم الزيت حول المحرك أو تسربه على الأرض.
  • اختلاط الزيت مع الماء: وتعتبر من أهم علامات تلف كازكيت رأس المحرك في السيارة.
  • تركيب غير صحيح: إذا لم يتم تركيب الكازكيت بشكل صحيح أو إذا تم استخدام كازكيت غير مناسب للمحرك، فقد يحدث تلف نتيجة تسرب السوائل أو الغازات.

 

كازكيت البواجي المحرك الاحتراق رأس المحرك

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