يعتبر كازكيت رأس المحرك قطعة مهمة وتحتاج إلى تحمل ضغوط وحرارة عالية، ولذلك تصنع من مواد متينة ومقاومة للحرارة مثل الفولاذ المضغوط أو المعدن المركب، وعند تلفها ستعاني السيارة من بعض الأعراض والمشاكل، التي تتطلب صيانتها أو استبدالها.

يتواجد كازكيت رأس المحرك في جميع محركات السيارات بدون استثناء، ويقع مكانه مابين رأس الأسطوانة وكتلة الأسطوانات، ووظيفته منع حدوث تسريب الغازات من غرف الاحتراق، كما يقوم وبمنع حدوث تسربات للمياه والزيت الى داخل الأسطوانة أو خارجها واختلاطهما مع بعض.

علامات وأسباب تلف كازكيت رأس محرك السيارة

أعراض تلف كازكيت رأس المحرك في السيارة