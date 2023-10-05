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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفتقده وبشدة.. رسالة من شوبير على مواقع التواصل الاجتماعي

شوبير
شوبير

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وكتب: “‏أفتقد بشدة الفنان الرائع والجميل نبيل الحلفاوى على تويتر”.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

 

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

 

 

احمد شوبير الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الزمالك وبيراميدز مواقع التواصل الاجتماعي نهائي كأس مصر

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