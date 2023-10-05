بعد خسائر أمس .. ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ، اليوم الخميس، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة لتعوض جزءا منها بعد أن أبقاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط.

وهذا سيعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 85.92 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 84.29 دولار بحلول الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش.

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.