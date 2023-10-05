عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: تنفيذ 207.5 ألف مشروع و1.6مليون فرصة عمل بقروض 27.1 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عما تم إنجازه بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”  منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

 حيث نجح في تنفيذ  ٢٠٧,٥ ألف مشروع بقروض بلغت حوالي ٢٧,١ مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من ١,٦ مليون فرصة عمل ، مؤكداً أن برنامج " مشروعك"  يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في ضوء الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة بالدولة ، باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك) لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وإنخفاض نسبة المخاطرة فيها بالإضافة الى دورها تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.

 

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية مشروعك هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

أمينة عاطف: «سيدات يد الأهلي» يسير بخطوات ثابتة للتتويج باللقب الإفريقي

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد سيول مطروح

50 عاما على النصر|أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل من 67 لـ الاستنزاف

بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

مدرب الخليج السعودي يكشف موقفه من إمكانية انتقال محمد شريف للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ