هشام آمنة: تنفيذ 207.5 ألف مشروع و1.6مليون فرصة عمل بقروض 27.1 مليار جنيه

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عما تم إنجازه بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

حيث نجح في تنفيذ ٢٠٧,٥ ألف مشروع بقروض بلغت حوالي ٢٧,١ مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من ١,٦ مليون فرصة عمل ، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في ضوء الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة بالدولة ، باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك) لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وإنخفاض نسبة المخاطرة فيها بالإضافة الى دورها تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.