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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء أول عملية لتصحيح الحول بمستشفي الرمد بنها بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نجحت مستشفى رمد بنها بالقليوبية، فى إجراء أول عملية لتصحيح الحول لأحد المرضى داخل المستشفى.

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من ناحية أخرى قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بعمل زيارة تفقدية لمخازن المستلزمات الخاصة بالمديرية والموجودة بمستشفي رمد بنها.
واطلع وكيل الوزارة علي البنية التحتية، ووسائل الأمان لمخازن المديرية ، واطمأن علي توافر كافة المستلزمات ووجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر .


وأعرب عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل بالمخازن مقدراً ومثمناً مجهودهم وأداءهم المتميز .


وعلي هامش زيارته ؛ قام وكيل الوزارة بزيارة أحد المرضي والذي تم إجراء أول عملية لتصحيح الحول له اليوم داخل المستشفي.
 

واطمأن وكيل الوزارة علي الحالة واستمع لذوي المريض وعن مدي رضاءهم عن الخدمة داخل المستشفي ، حيث أشادوا بفريق العمل بالمستشفي.

القليوبية مستشفى رمد بنها بنها وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

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