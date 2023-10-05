محافظ أسيوط يشهد احتفالية الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى المولد النبوى الشريف واليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "حكاية وطن" والتي نظمها فرع ثقافة أسيوط على مسرح قصر الثقافة بحي غرب ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ومحافظ الإقليم وفي إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

جاء ذلك بحضور عبدالرازق سيد مساعد مدير أمن أسيوط والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق بجامعة بدر والدكتور علاء حيالله نقيب الصيادلة بأسيوط ووكيل كلية الصيدلة بجامعة سفنكس وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني وأمين عام بيت العائلة بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران أسيوط للأقباط الارثوذوكس والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمراة بأسيوط وصفاء عمران مدير قصر ثقافة أسيوط والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وبعض الصحفيين والاعلاميين.

وبدأ "الموسيقي في الميدان" بأغاني وطنية بميدان طلعت حرب المواجه لقصر الثقافة ثم عروض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ببهو القصر ثم تفقد ورش الرسم للأطفال بعنوان "أكتوبر في عيون أطفالنا" وافتتح المحافظ معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم افتتح معرض "دار المعارف" للكتاب بقاعة المعارض بالقصر ، مشيدًا بالكتب المعروضة وتنوعها والتي تضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء ورخص أسعارها.

عقب ذلك حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمسرح الشتوي والتي بدأت بالسلام الوطني بترديد جميع الحضور النشيد الوطني للبلاد ثم تقديم فقرات الحفل للدكتورة أسماء عبدالرحمن ، ثم فقرات المدح والانشاد الديني في حب الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ هاني الفولي والشيخ أحمد الشريف ، والمنشد شهاب الدين أحمد ، ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والشعرية عن انتصارات أكتوبر لطلاب جامعة سفنكس وبعض المواهب الشباب من طلاب الجامعة ، ثم قصيدة شعرية للشاعر الدكتور سيد عبدالرازق والشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة القوصية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر 1973 من انتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.



وتم استكمال فقرات الحفل بعرض لبعض الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ثم تقديم بعض الهدايا التذكارية من جامعة سفنكس للحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وهنأ محافظ أسيوط ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والتي حقق الجيش المصرى فيها انتصارات عظيمًا تخلد على مر التاريخ داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة وأن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة.

ولفت إلى أن حرب أكتوبر أظهرت مدى عبقرية الجيش المصري وقدرته على تحدى الصعاب وتحقيق النصر الغالي وتدمير خط برليف الحصين ورفع راية النصر، وأن احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعتبر تخليدًا لذكرى انتصار العزة والكرامة، مشيرًا إلى إنه تم تنظيم احتفالات شعبية بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء وعرض الأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة على شاشات عرض بميادين أسيوط المختلفة وبجميع قصور الثقافة والمكتبات ومراكز الشباب.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة داعيًا جموع الشعب المصرى بالوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات لتبقى مصر شامخة قوية.

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