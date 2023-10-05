تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يبحث عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة أولياء الأمور للطلاب عن حقيقة تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب قدوم عاصفة إلياس فى مصر، بعد أن تداولت بعض الأنباء عن اقترب عاصفة الياس فى مصر خلال الأيام القادمة، مما سيؤثر على حالة الطقس وذهاب الطلاب إلى المدارس.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/nuuC5gy0jb/?mibextid=Nif5oz

حقيقة تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب قدوم عاصفة إلياس ..

لم يصدر اى قرار حول تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل، وقرار تأجيل الدراسة بسبب حالة الطقس هو قرار يعود للمحافظ.

واكدت الأرصاد الجوية،أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بدءا من الأحد، لتصل إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع، كما يؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.