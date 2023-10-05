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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما تيسر من آيات سورة الفتح بصوت الدكتور خالد القاضي..سكينة وبشارة لمن قرأها

الدكتور خالد القاضي
الدكتور خالد القاضي ومحرر صدى البلد

استضاف موقع صدى البلد، الدكتور خالد القاضي الحائز على إجازة الحرمين الشريفين في القرآن الكريم، وذلك بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

ما تيسر من سورة الفتح بصوت خاشع للدكتور خالد القاضي

وقدم الدكتور خالد القاضي تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفتح، والتي نقدمها في التقرير التالي:

مجربات سورة الفتح

سورة الفتح هي سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية، نزلت في العام الـسادس من الهجرة، وكان نزولها بعد سورة الجمعة، ويسبقها من حيث الترتيب في المصحف سورة محمد، وقد بدأت السورة بالحديث عن بشارة للنبي - صلى الله عليه وسلم- بفتح مكة.

كما تناولت سورة الفتح أيضًا وعد الله للمؤمنين، ووعيده للكافرين والمُنافقين، وقد خُتِمَت السورة بثلاثة أمور، هي: إرسال النبي محمد-عليه الصلاة والسلام- بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين بالرحمة على بعضهم والشدة على الكفار،  وعد المُؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم.

وسميت سورة الفتح بهذا الاسم لِما تضمنته من ذكر الفتح الذي تحقق للنبي -عليه الصلاة والسلام- والمسلمين بعد الذي اعتراهم يوم الحديبية من منع المشركين لهم من أداء المناسك، وقد وردت تسمية سورة الفتح على لسان الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يُعرف لها اسمٌ آخرٌ، وتعددت الروايات والأحاديث التي ورد فيها ذكر سورة الفتح، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- أنّه قال: «رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ علَى ناقَتِهِ، وهو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ يُرَجِّعُ، وقالَ: لَوْلا أنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كما رَجَّعَ». 

وتعد سورة الفتح السورة الوحيدة التي ذكر فيها السكينة مرتين، والبشارة 3 مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري:" لقد أنزلت علي اللية سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ :"إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك".

فلا تبخل على نفسك بالدعاء لعل الله تبارك وتعالى يكرمك بالذرية الصالحة التي أكرم بها عباده الصالحين ممن كانوا يعانون من العقم الشديد ومن التقدم في العمر ولعلك تعرف وتدرك ما أكرم الله به نبيه زكريا عليه السلام، وكيف بشر سارة زوجة نبيه إبراهيم عليهما السلام.

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