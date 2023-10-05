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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشقة بـ184 ألف جنيه..تفاصيل فتح باب تحويل الحجز لشقق سكن لكل المصريين

وحدات سكن لكل المصريين
وحدات سكن لكل المصريين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، لمنخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

تفاصيل فتح باب تحويل الحجز لشقق سكن لكل المصريين


1- فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر وحتى الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.

2- عملية التحويل متاحة بعدد من المدن التي تم طرحها في إعلانات سابقة.

3- يمكن للمواطن التحويل إما داخل نفس المحافظة مثل المواطنين المتقدمين بالإعلان العاشر لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترًا، حيث يمكنهم التحويل إما لمدينة أكتوبر الجديدة غرب المطار، نموذج 90 مترًا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 247.5 ألف جنيه، أو التحويل لمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترًا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه.

4- يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مركز بني سويف (أمام جامعة النهضة) ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 2"، التحويل إما إلى مركز بني سليمان (خلف الشونة)، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، أو مدينة العلالمة، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه.

5- يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية في مدينتي قويسنا وأشمون بمحافظة المنوفية ضمن الإعلان الثاني عشر التحويل إلى مدينة السادات، التحويل على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.

6- يمكن التحويل لمحافظة مجاورة، للمواطنين المتقدمين بمدينتي بسيون وسمنود بمحافظة الغربية ضمن الإعلان الثاني عشر، حيث يمكنهم التحويل إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.

شروط تحويل الحجز لشقق سكن لكل المصريين


1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

2- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

3- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

4- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

5- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

5- في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الاولوية طبقًا للترتيب الآتي..

أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

خطوات تحويل الحجز لشقق سكن لكل المصريين


1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني، «اضغط هنــــــــــــا».

2- الضغط على «مركز خدمة المواطنين».

3- ثم الضغط على زر «الطلبات».

4- ثم الضغط على زر «طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية».

5- اختيار تحويل إلى مدينة/مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

6- تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني.

7- في حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).

8- لن يعتد بأي طلب تحويل يخالف شروط التحويل المعلنة مسبقًا.

9- في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب التحويل يعتبر ذلك عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز.

10- يعتبر الحجز لاغيًا وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد في الإعلان المتقدم عليه.

11- سريان كل أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنة 2018.

12- جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها في كراسة شروط الحجز بالإعلان جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

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