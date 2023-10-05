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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

إصابة ليفاندوفسكي
إصابة ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام بورتو البرتغالي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي: “أظهرت الفحوصات الطبية إصابة روبرت ليفاندوفسكي بالتواء في الكاحل الأيسر”.

وأضاف بيان برشلونة: “مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وفاز برشلونة على بورتو البرتغالي بهدف دون رد، سجله اللاعب فيران توريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، كما شهد اللقاء طرد جافي قبل ثوانٍ من النهاية.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.
 

برشلونة ليفاندوفسكي دوري ابطال أوروبا روبرت ليفاندوفسكي بورتو البرتغالي

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