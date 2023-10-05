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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون أوكرانيون: مصرع 49 شخصا في هجوم روسي شمال شرق أوكرانيا

صدى البلد

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوما روسيا أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، في قرية بمنطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا يوم الخميس.

وأفاد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، بأن مقهى ومتجرًا تعرضا للهجوم في قرية حروزا في منطقة كوبيانسك في خاركيف، وإن العديد من المدنيين كانوا هناك في ذلك الوقت.

 

قال سينيهوبوف عبر تطبيق المراسلة تيليجرام: "يواصل رجال الإنقاذ العمل في الموقع".

 

نشر المسؤولون لقطات لعمال الإنقاذ وهم يتسلقون تحت الأنقاض المشتعلة. وكانت الجثث ملقاة بجانب ألواح من الخرسانة والمعدن الملتوي. لم يتضح على الفور ما إذا كانت القوات الروسية، التي غزت أوكرانيا قبل 19 شهرًا، قصفت القرية أم أطلقت صاروخًا.

 

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يحضر قمة مع الزعماء الأوروبيين في إسبانيا، إنه "يجب وقف الإرهاب الروسي". 

 

قال في منشور على تطبيق الرسائل تيليجرام: "نتحدث الآن مع الزعماء الأوروبيين، على وجه الخصوص، بشأن تعزيز دفاعنا الجوي، وتعزيز جنودنا، وتوفير الحماية لبلادنا من الإرهاب". رويترز

أوكرانيون أوكرانيا روسيا

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