3 مشتركات بين أهل بدر وأبطال أكتوبر أخبر عنها شيخ الأزهر عبدالحليم محمود

تأتي الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، ولا يغفل دور الأزهر الشريف وورجاله وفي مقدمة منهم الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود، صاحب البشارة المكرمة بالنصر المؤزر لأبطال حرب السادس من أكتوبر لعام 1973.

الشيخ عبد الحليم محمود

صاحب بشارة النصر

كان لشيخ الأزهر عبدالحليم محمود عدة خطابات رنانة وحماسية خلاف رؤيته المنامية للرسول صلى الله عليه وسلم بشارات وفرحة لمصر والعالم العربي والإسلامي على حد سواء.

ولد الشيخ في 2 جمادى الأولى 1328هـ، 12 مايو 1910م، بعزبة أبو أحمد قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه.

حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923م حصل على العالمية 1932م ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة 1940م، بعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بالأزهر ثم عميدا لكلية أصول الدين سنة 1964م وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، فنهض به وأعاد تنظيمه وعين وكيلا للأزهر سنة 1970م فوزيرا للأوقاف وشئون الأزهر، وصدر قرار تعيين الشيخ عبد الحليم محمود شيخا للأزهر في 27 مارس 1973م.

وللشيخ أكثر من 60 مؤلفا في التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، من أشهر كتبه: أوروبا والإسلام، والتوحيد الخالص أو الإسلام والعقل، وأسرار العبادات في الإسلام، والتفكير الفلسفي في الإسلام، والقرآن والنبي، والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي.

ما بين بدر والسادس أكتوبر

بدأ الشيخ عبدالحليم محمود خطبة الجمعة التي واكبت حرب السادس من أكتوبر، بالحمد لله والثناء عليه، مشيراً إلى أنه في مثل هذا اليوم من السنة الثانية من الهجرة كان المسلمون يعسكرون في بدر، وقد أذن الله لهم بالقتال ذلك لأنهم قتلوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أنهم يقولون ربي الله.

وتابع: الأسباب التي ذكرها الله تعالى في محكم التنزيل "ظلموا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وهي نفس أسباب الحرب الحالية، فقد قتلونا وأخرجنا بغير حق، فاللهم انتصر لنا كما انتصرت لأهل بدر، اللهم بدر أخرى تنصر فيها أولياءك كما نصرتهم في بدر.

حديثه بعد النصر

وجه الإمام الراحل عبدالحليم محمود خلال حديثه النادر عقب انتصار أكتوبر، الشكر للمولى تبارك وتعالى على ما كتبه للأمة المصرية والعربية والإسلامية، من رده كيد حتى تكون كلمة الله هي العليا، كما بعث بتحياته إلى من قاموا بأمور ربهم فأسلموا له قلوبهم وأدوا فرائض شهرهم.

وقال “عبدالحليم محمود”: “إن أمتنا تستحق على تحرير إرادتها في الجهاد، تخوض أقدس معاركها ضد الصهاينة ضد أعداء الله أعداء الإنسانية، كأنهم بنيان مرصوص تستحق التحية على تحقيق إرادتها في ميدان النصر، وإن أمتنا اليوم تستحق أن تطلع إلى النوال الأكبر بالنصر، ترد به الأرض المغتصبة وفتح تسترد به المسجد الأقصى”.

غزالي القرن العشرين

كان الإمام الراحل عبدالحليم محمود زاهداً متأثرا كثيرا بما قراءه عن أعلام التصوف خاصة حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، وهو الأمر الذي دفعه إلي التبحر في كتابه "المنقذ من الضلال"، وبناء كثير من الآراء في الرد علي المهاجمين للتصوف من خلال الأسلوب الفلسفي المرتكز علي أسس من المنطقية حتي وصف بأنه «غزالي القرن العشرين»، بعد أن اختبر الطرق الكلامية والنصية فلم يجد الطريق الصحيح إلا في العبودية والاتباع‏، بل كان أيضا مجاهداً شجاعاً لا يهاب الموت ولا يخشى الأعداء وظهر هذا جليلاً في صوره من ساحة التدريب لجنودنا البواسل.‏

فـ الشيخ عبد الحليم محمود الذي درس مذهب النصيين علاقة اليقين بالعقل والمذاهب العقلية سواء في الجو الاسلامي أو الغربي وبين هذه الدراسات جميعا مع دراسة الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، ليخلص إلي حقيقة واحدة بأن جوهر الإسلام الصحيح يكمن في اخلاص العبودية واتباع نهج السلف، ويقول في ذلك ‏:‏ وانتهيت من دراسة الدكتوراه وأنا أشعر شعورا واضحا بمنهج المسلم في الحياة وهو منهج الاتباع‏.، مقويا حجته في انتهاج هذا المنهج من خلال الاستشهاد بمقولة ابن مسعود رضي الله عنه يقول عن هذا المنهج كلمة موجزة كأنها إعجاز من الاعجاز‏:‏ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم‏، خلص من هذا إلي القول : "لقد كفينا وعلينا إذن الاتباع وبعد أن وقن هذا المنهج في شعوري واستيقنته نفسي أخذت أدعو اليه‏:‏ كاتبا ومحاضرا ومدرسا ثم أخرجت فيه كتابا خاصا هو الاسلام والعقل وكل ما كتبته عن التصوف والشخصيات الصوفية فإنما يسير في فلك هذا المنهج منهج الاتباع‏.‏

أبو العارفين

«أبو التصوف»، و «أبو العارفين»، أمور عرف بها في العصور الحديثة وهو عندهم رائد مدرسة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث، فالتصوف عنده صفاء ملائكي يتطلب سلوك طريق من الإيمان والإخلاص والصفا والبحث عن الدرجات العليا في التقرب إلي الله حيث يقول عنه: نظام الصفوة المختارة، إنه نظام هؤلاء الذين وهبهم الله حسا مرهفا، وذكاء حادا، وفطرة روحانية، وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة، وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من نور.

ويردف في حق المتصوف بأنه الملتزم بتعاليم الدين قولا وعملا حيث يقول: الصوفي هو الذي التزم بتعاليم الإسلام سيرة وسلوكا، وقولا وعملا، وهو الذي يستحضر ذكر ربه في كل وقت؛ فإذا وصل المؤمن إلى إسلام حقيقي يجعله مستحضرا ربه في كل وقت فلن يهتم بمعصيته، ولن يأمر بمنكر، ولن ينهى عن معروف.

وهو أيضا عنده ليس بالقارئ في شأن التصوف حيث يشير إلي ذلك من خلال القول فالصوفي لا يكون صوفيا بالقراءة أو الدراسة والبحث، حتى ولو كانت هذه القراءة والدراسة في الكتب الصوفية نفسها، وفي المجال الصوفي خاصَّة، وقد يكون شخص من أعلم الناس بهذه الكتب، درسها دراسة باحث متأمل، وعرف قديمها وحديثها، وميز بين الزائف منها والصحيح، وصنفها زمنا وميزها أمكنة، وهو مع ذلك لا سهم له، في قليل ولا في كثير في المجالات الصوفية.

وقال في موضع آخر: فالتصوف ليس ثمرة لثقافة كسبية؛ إن الوسيلة إليه ليست هي الثقافة، ولكن الوسيلة إليه إنما هي العمل، إن الطريق إليه إنما هو السلوك، والمعرفة الناشئة عن العمل والسلوك هي إلهام، وهي كشف، وهي ملأ أعلى انعكس على البصيرة المجلوة فتذوقه الشخص حالا، وأحس به ذوقا، وأدركه إلهاما وكشفا.

وحول رحلته إلي عالم التصوف يشير الإمام الأكبر عن نفسه بعد إعداده رسالة الدكتوراه: "بعد تردد بين هذا الموضوع أو ذاك، هداني الله - وله الحمد والمنة - إلى موضوع التصوف الإسلامي، فأعددت رسالة عن (الحارث بن أسد المحاسبي) فوجدت في جو (الحارث بن أسد المحاسبي) الهدوء النفسي، والطمأنينة الروحية، هدوء اليقين، وطمأنينة الثقة، لقد ألقى بنفسه في معترك المشاكل، التي يثيرها المبتدعون والمنحرفون، وأخذ يصارع مناقشا مجادلا، وهاديا مرشدا؛ وانتهيت من دراسة الدكتوراه، وأنا أشعر شعورا واضحا بمنهج المسلم في الحياة، وهو منهج الاتباع. لقد كفانا الله ورسوله كل ما أهمنا من أمر الدين، وبعد أن قر هذا المنهج في شعوري، واستيقنته نفسي، أخذت أدعو إليه كاتبا ومحاضرا، ومدرسا، ثم أخرجت فيه كتاب "التوحيد الخالص" وما فرحت بظهور كتاب من كتبي، مثل فرحي يوم ظهر هذا الكتاب؛ لأنه خلاصة تجربتي في الحياة الفكرية.