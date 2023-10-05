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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حجازي متقال: والدي اتجوز 9 مرات.. والتعدد في الصعيد عادي

صدى البلد

أكد المطرب حجازي متقال، أن والدي تزج من 9 زوجات غير والدتي، مشيرا إلى أن التعدد في الصعيد عادي، ولكن على الرغم من ذلك أن امي في تعاملها مع اخواتي الغير أشقاء كانت تعاملهم بشكل جيد.

 

وقال حجازي متقال، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه أنا متزوج من سيدة واحدة، وأرى فيها كل شئ، وتكفيني في حياتي.

 

والده لم يتعلم

وأشار حجازى متقال، إلى أن والده لم يتعلم، ولكنه كان فنانا بالفطرة، وكان يكتب ويلحن لنفسه

 

أكد المطرب حجازي متقال، أن والدي تزج من 9 زوجات غير والدتي، مشيرا إلى أن التعدد في الصعيد عادي، ولكن على الرغم من ذلك أن امي في تعاملها مع اخواتي الغير أشقاء كانت تعاملهم بشكل جيد.

 

وقال حجازي متقال، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه أنا متزوج من سيدة واحدة، وأرى فيها كل شئ، وتكفيني في حياتي.

 

والده لم يتعلم

وأشار حجازى متقال، إلى أن والده لم يتعلم، ولكنه كان فنانا بالفطرة، وكان يكتب ويلحن لنفسه

حجازي متقال الصعيد برنامج “كلام ما بين مي البحيري فنان

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