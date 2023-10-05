حجازي متقال: والدي اتجوز 9 مرات.. والتعدد في الصعيد عادي

أكد المطرب حجازي متقال، أن والدي تزج من 9 زوجات غير والدتي، مشيرا إلى أن التعدد في الصعيد عادي، ولكن على الرغم من ذلك أن امي في تعاملها مع اخواتي الغير أشقاء كانت تعاملهم بشكل جيد.

وقال حجازي متقال، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه أنا متزوج من سيدة واحدة، وأرى فيها كل شئ، وتكفيني في حياتي.

والده لم يتعلم

وأشار حجازى متقال، إلى أن والده لم يتعلم، ولكنه كان فنانا بالفطرة، وكان يكتب ويلحن لنفسه

أكد المطرب حجازي متقال، أن والدي تزج من 9 زوجات غير والدتي، مشيرا إلى أن التعدد في الصعيد عادي، ولكن على الرغم من ذلك أن امي في تعاملها مع اخواتي الغير أشقاء كانت تعاملهم بشكل جيد.

وقال حجازي متقال، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه أنا متزوج من سيدة واحدة، وأرى فيها كل شئ، وتكفيني في حياتي.

والده لم يتعلم

وأشار حجازى متقال، إلى أن والده لم يتعلم، ولكنه كان فنانا بالفطرة، وكان يكتب ويلحن لنفسه