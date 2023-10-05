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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستثمر الملايين في إنشاء متنزهات ترفيهية رقمية

صدى البلد

تستثمر السعودية في شركة تصمم متنزهات ترفيهية رقمية داخل مراكز التسوق، في أحدث خطوة لاقتحام صناعتي التكنولوجيا والترفيه.

 

قدم موسم الرياض معظم الديون والأسهم البالغة 55 مليون دولار التي جمعتها شركة هايبر سبيس. ويرأس موسم الرياض تركي آل الشيخ، الذي يرأس الهيئة العامة للترفيه.

 

تسعى السعودية إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط وتستثمر في مجالات أخرى، مثل إنتاج السيارات الكهربائية والفرق الرياضية والسياحة. لقد حددت هدفًا لتصبح مركزًا عالميًا للألعاب، وأنفقت هذا العام 4.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة تطوير الألعاب سكوبلي ومقرها الولايات المتحدة.

 

تريد السعودية جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول نهاية العقد.

 

تقوم شركة هايبر سبيس بإنشاء حدائق متقنة تتميز بمزيج من وسائل الترفيه الرقمية والمادية بما في ذلك الألعاب، وهو ما يمثل عامل جذب لسكان المملكة الشباب نسبيًا والمتمرسين رقميًا.

 

تخطط الشركة التي يقع مقرها في الرياض للتوسع في المملكة العربية السعودية وخارجها إلى الولايات المتحدة. هناك تركيز كبير على توسيع نطاق الأعمال ليشمل بقية أنحاء العالم.

 

 

السعودية التكنولوجيا متنزهات ترفيهية المستشار تركي آل الشيخ

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