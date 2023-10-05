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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإذاعية أمينة صبري: حرب الاستنزاف كانت جزءا من استعادة الروح المصرية

الإذاعية أمينة صبري
الإذاعية أمينة صبري

كشفت الإذاعية أمينة صبري، عن ذكرياتها بشأن حرب أكتوبر، قائلة إنه لكي يتم ذكر حرب أكتوبر يجب رؤية ما حدث خلال 1967، إذ أن الشخصية العربية انكسرت بعد حرب 1967، وكان الجميع في حالة صدمة قوية بعد الهزيمة، حيث إن الجميع كان يرى أن مصر لا تستحق الهزيمة، "مصر محاربتش عشان تنهزم". 

الإذاعية أمينة صبري تكشف كواليس حرب أكتوبر 

وأضافت "صبري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية سي بي سي، في تغطية خاصة احتفالا بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر، أن حرب الاستنزاف البديعة الرائعة كانت واحدة من الأسباب التي جعلت المصريين يستعيدوا روحهم من جديد، وكانت واحدة من الحروب التي تحدث عنها المجلات والأبحاث العسكرية كثيرًا، إذ أن هذه الحرب كانت هي البداية بعد الهزيمة دائما من أجل الاستعداد لاستعادة الأرض. 

وتابعت أمينة صبري، أن كل المصريين بل كل العرب كانوا في حالة البحث عن الذات، "عاوزين نرجع زي ما كنا تاني، مش العرب اللي ينهزموا، إحنا نستحق كل ما هو بديع وجميل وراقي ومحترم، وعشان نقرر نعرف أن كنا إزاي نتشوق لنصر كبير، عشان حرب الاستنزاف أعادت جزء من كرامتنا وانتصارنا ولكن كنا نحتاج حاجة أكبر". 

وتابعت، أن الإعلام المصري كان عليه هجوم كبير قبل حرب أكتوبر أنه يبالغ في وصف الأحداث، خاصة بعد الكارثة في حرب 1967، وبالتالي كان هناك حرص شديد على كل كلمة تصدر من الإعلام والإذاعة المصرية في ذلك التوقيت. 

واستكملت، أن إذاعة صوت العرب هي إذاعة خاصة واستثنائية وليس لها مثيل في العالم، وهي النافذة المصرية على العالم العربي، وسبب نشأتها هي عرض وجهة النظر العربية لمصر، وكانت هي التي تحمل أفكار العروبة، والقومية العربية والتحرر الوطني، وكانت هي الإذاعة الأولى في العالم العربي. 

حرب اكتوبر أمينة صبري سي بي سي الإذاعية أمينة صبري حرب الاستنزاف

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