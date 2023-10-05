عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس تلقي الإذاعة المصرية خبر حرب أكتوبر.. فيديو

الإذاعية أمينة صبري
الإذاعية أمينة صبري

قالت الإذاعية أمينة صبري، إن العالم كله تفاجأ بما أحدثه الجيش المصري في السادس من أكتوبر، حتى أن يوم الخامس من أكتوبر كان يوما عاديًا في الإذاعة المصرية، ولم يكن يعلم أحد نهائيًا أن هناك حرب، إلا أن الإذاعة المصرية علمت ما فعلته القوات المصرية في الثانية ظهرًا. 

كواليس خبر العبور في حرب أكتوبر 

وأضافت "صبري"، خلال لقاء خاص عبر قناة "سي بي سي" في تغطية خاصة احتفالا بمرور 50 عاما على احتفالات أكتوبر، أنه كان هناك حالة من الفرح والخوف وعدم التصديق عما يُقال أن الجيش المصري عبر القناة وحقق أهدافه، "كلنا كنا بنحضن في بعض، والستات تزغرد وتغني، وحالة من التوتر غير طبيعية وفرحة ممزوجة بالذهول في هذا الوقت". 

وتابعت أمينة صبري، أن الإذاعة المصرية كانت تذيع البيانات بشكل متأخر فيما يتعلق بحرب أكتوبر حتى يتم التأكد من المعلومة، خاصة بعد حالة الهجوم الشديد الذي تعرضت لها الإذاعة بعد الهزيمة في عام 1967، "كان عندنا تاريخ من الاتهامات علينا، وبقينا نستنى نتأكد من أي خبر بيجيلنا". 

واستكملت، أن الإذاعة كانت تحصل على البيانات من القوات المسلحة، لافتًة إلى أن إذاعة صوت العرب ظُلمت في حرب 1967 إذ أنه كان يتلقى البيانات من القوات المسلحة حول الحرب ومن ثم يقرأها، لافتة إلى أنه كان هناك قسم الاستماع السياسي من أجل التأكد من الأخبار قبل أن يعلنها للمصريين. 

وواصلت: "مرة واحدة لقينا ناس كتير بتدخل الإذاعة العربية من العالم العربي غير طبيعية، ما بين فنانين وأدباء وسياسيين بيجوا لمصر عشان يتواجدوا في الإذاعة المصرية، وكله فرحان وبيهنئ بعضه بحرب أكتوبر". 

الإذاعية أمينة صبري السادس من اكتوبر الاذاعة المصرية القوات المصرية احتفالات اكتوبر قناة سى بى سى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

موضوعات متعلقة

نصر سالم: نتائج لجنة أجرانات أكبر دليل على ما حققته مصر بحرب أكتوبر

رئيس "القبائل العربية": إنجازات السيسي في سيناء صوت وصورة.. وندعمه لاستكمال التنمية

الإذاعية أمينة صبري: حرب الاستنزاف كانت جزءا من استعادة الروح المصرية

اللواء نصر سالم: يوم العبور في أكتوبر أسعد أيام حياتنا

عيسى الخرافيين: سيناء أصبحت خالية تماما من الإرهاب وآمنة بنسبة 100%

بعد صدق تنبؤاته بشأن زلزال اليابان .. تحذير عاجل من العالم الهولندي للمنطقة العربية

تعاونيات البناء والإسكان: طرح شقق بمساحات تصل لـ200 متر في بدر قريبا

وليد البارودي يكشف الفرق بين الإسكان التعاوني والاجتماعي

ترشيحاتنا

بعد شكوى مواطنين على الفيس بوك.. الأمن يداهم حي قبلي برشيد

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 معلم الجديدة في يناير المقبل

نزل بئر الدفن.. وزير السياحة يتفقد الكشف الأثري في سقارة| صور

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ