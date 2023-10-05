أسامة المندوه: الشعب المصري رفض هزيمة 67 وتمسك ببقاء الزعيم عبد الناصر

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن النصر إرادة والحرب صراع إرادات، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تنتظر إستسلام مصر بعد نكسة 67 .

وقال أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الشعب المصري يرفض الإستسلام ولم يعترف بالهزيمة، حتى أنه تمسك ببقاء الزعيم جمال عبد النناصر بعد النكسة.



نقط ضعف العدو.

وتابع وكيل الجهاز المخابرات الأسبق، أن اسقاط الطائرات الاسرائيلية في يونيو 1970 كانت لحظة فاصلة، لأنه عرفتنا نقطة ضعف العدو.

