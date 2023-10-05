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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تخدم المرضى الأولى بالرعاية في 3 قرى بالفيوم.. صور

القوافل العلاجية
القوافل العلاجية لجمعية الاورمان بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية جديده لدعم 75 مريضا ومريضة بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقرية المظاطلي مركز طامية، وتوابع بندر سنورس مركز سنورس فى محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم. 


وأكدت الأستاذة حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.


من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن.


موضحا أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


مشيداً، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم تحت قيادة الأستاذة حمدية محمد شعبان لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

 

 

 

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