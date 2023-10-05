إحنا ليلة العيد.. تامر أمين يحتفي بانتصارات أكتوبر بطريقته الخاصة

احتفل الإعلامي تامر أمين، بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلا: "بسم الله كان الهتاف على الجبهة يوم السادس من أكتوبر 1973، وبسم الله كان اليقين اللي كان موجود جوا قلب كل مقاتل مصري، وأن النصر آت لا ريب فيه، وأن وعد الله حق، ولما تعد العدة ربنا لا يخيب ظنك أبدا".

تامر أمين يحتفل بحرب أكتوبر

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار": "الليلة ليلة العيد، لأنه عيد مصر، وعيد القوات المسلحة، وعيد الملحمة والفرحة العربية كلها، النهاردة ليلة العيد، وهنتواصل في الأفراح لحد بكرا إن شاء الله".

وتابع تامر أمين، أن حلقة اليوم ستكون مختلفة عن أي سياق احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر، "النهاردة ليلة أكتوبرية بامتياز، وليلة في حب مصر، وليلة في إحياء انتصار حرب أكتوبر، خصوصا أن المناسبة السنة دي غير أي مناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر".

وواصل، أن دور الإعلام تسليم الراية وأن يذكر الأجيال التي لم تعش الحرب بانتصارات أكتوبر، لافتا إلى أن البعض يتهم مصر بالتهويل، ولكن هذا أمر طبيعي إذ أن الجيل الجديد لم يشهد الانتصارات التي قدمتها مصر في هذه الحرب الحقيقية، والتي بمثابة معجزة حقيقية.