حزب الجيل: بيان البرلمان الأوروبى مضلل وكاذب

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن بيان البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية بيان مضلل وكاذب.



وأكد ناجى الشهابى، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الهدف من بيان البرلمان الأوروبى، تضليل الرأى العام العالمى والأوروبى.

ليست المرة الأولى

وأوضح رئيس حزب الجيل، أنها ليست المرة الأولى للبرلمان الأوروبي، أن يستاق البيانات المضللة والكاذبة عن الدولة من المنظمات المشبوهة والإرهابية.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وليس هناك حق لأحد التدخل فى الشأن الداخلى لها، لافتا إلى أن البيان مخالف للقانون الدولي والقانون البرلمان نفسه.

