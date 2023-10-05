مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: القوة العربية أحد أهم الأسلحة بنصر أكتوبر

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب الوسيلة الوحيدة لوقف نمو أي دولة، مشددا على أهمية الاستعداد والتأهب لمواجهة أي أزمات تفرض على الدولة في ظل التحديات والأزمات التي يشهدها العالم.

وأضاف محمد الغباري، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن القوة العربية كانت أحد أهم الأسلحة في انتصار أكتوبر 73، مؤكدا أن التكاتف والقوة والتضامن كان طريق النصر العظيم.

بعد الأخطاء في حرب اليمن.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الفضل في انتصار أكتوبر 73 يعود للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، نتيجة التخطيط والاستعداد بفكر مختلف للحرب وإنشاء أكاديمية ناصر العسكرية خاصة بعد الأخطاء في حرب اليمن.