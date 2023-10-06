أعطال واستراحات غير آدمية ..شكاوي أهالي جنوب سيناء من أتوبيسات شرق الدلتا

يعيش اهالي جنوب سيناء معاناة لا تنتهي من اتوبيسات شرق الدلتا وخاصة طلاب جنوب سيناء الجامعيين الذين يسافرون في كل ربوع مصر للالتحاق بالجامعات فرغم إن" شرق الدلتا " اقدم شركة عاملة علي طرق جنوب سيناء ولديها اسطول كبير من الحافلات ولكن اصبحت معطلة ولا يكاد ان يكمل خط سيره بدون اعطال واصبحت جميعها مهلهلة بالإضافة لوجود استراحات غير آدمية .

يقول احمد عطية مواطن بطور سيناء علي ان جميع وسائل النقل الاقتصادية بهذا السوء فلابد ان تدفع اكثر من اجل الراحة في السفر مشيرا إلي إنه لابد الاهتمام بالمواصلات في جنوب سيناء .

واضاف احمد الجنايني إن معظم اتوبيسات نقل شرق الدلتا اصبحت غير صالحة للاستخدام الادمي حتي لو رفعت الشركة ثمن تعريفة النقل مقابل تقديم خدمة متميزة .

واضاف احمد مجدي شاب من جنوب سيناء إن خطوط مهمة الغيت من اتوبيسات شرق الدلتا مثل خط سانت كاترين ونويبع وطابا الغي مشيرا إلي إنه لا توجد شركة نقل بسانت كاترين الا شرق الدلتا فلماذا إلغاء الخطوط وهي تستهدف تقديم خدمة لاهالي جنوب سيناء .

وانتقد صبحي ناصف مدير عام بالمعاش احتفاظ شرق الدلتا باتوبيسات متهالكة في ظل جمهورية جديدة ومحافظة سياحية يقدم لها سياح من كافة المحافظات .

واكد عماد امين مواطن بجنوب سيناء إنه لايوجد اي نوع من الالتزام من جانب الشركة او احترام حق المواطن في وسيلة نقل آدمية .

واكد مدحت الكاشف مواطن من جنوب سيناء إن شرق الدلتا اسوء وسيلة انتقال و اسعارها مرتفعة و التكييف دائما معطل في تلك الحافلات .

واكد احمد علي مواطن بطور سيناء إن الاستراحات الخاصة بشرق الدلتا غير آدمية ويصرون علي تشغيل اغاني للمهرجانات مشيرا إلي إن دورات المياه غير مناسبة .

واضاف اشرف يحيي إنه لابد من إدخال شركات منافسه علي جميع خطوطها مشيرا إلي إن اسعارها غالية في الشحن و الكافتيريات غير آدمية مشيرا إلي انها شركة تحتكر في النقل وترفض التطوير .

وكشف مروان موسي مواطن بجنوب سيناء موظفيها يتعاملون بشكل غير راقي او حضاري والجميع بشكي من طريقة التعامل .

واضاف الشيخ صفوت اسماعيل إنه هناك خطوط الغيت مثل نويبع وسانت كاترين ولم يبقي الا ٣ مواعيد فقط من القاهرة لشرم الشيخ .

واكد طلاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية ان الاتوبيس المخصص الإسماعيلية غير آدمي وميعاد واحد فقط رغم ان الإسماعيلية يوجد اقبال عليه ومع ذلك اتوبيس واحد متهالك والتكييف والتليفزيون معطل دائما .

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