ضبط لحوم وأسماك غير صالحة في حملات بالمنيا

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بمركزى مطاى وبنى مزار تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والتأكد من صلاحية المعروض منها تزامنا مع الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضراً مخالفاً، وضبط 118.5 كيلو جرام لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 37.5 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

وأكد على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة.