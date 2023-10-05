محافظ مطروح: السيطرة على مياه الأمطار في الخروبة ووادي الرمل.. فيديو

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تمت السيطرة تمامًا على مياه الأمطار في الخروبة ووادي الرمل.

وأضاف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كميات أمطار غير مسبوقة سقطت على مطروح أمس"، لافتا: "تمت السيطرة تمامًا على مياه الأمطار في الخروبة ووادي الرمل وابتداء من الغد سوف نبدأ في المناطق الداخلية".

وأشار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،: "يتم قطع الكهرباء عن أي منطقة بها مياه حفاظا على سلامة المواطنين"، موضحا: "حصلنا على دعم من محافظة البحيرة والإسكندرية".