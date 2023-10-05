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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى بكري يهاجم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.. تفاصيل

صدى البلد

هاجم الإعلامي مصطفى بكري المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي عبر حسابه بموقع تويتر.

 

وكتب مصطفي بكري : ياتري ماهو موقف المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من بيان البرلمان الأوروبي ، ومارأيه في تدخله في الشئون الداخلية المصرية ، هل ستدين وترفض الاستقواء بالخارج أم ستصمت كما صمت ورفضت إنكار دعمك لعودة جماعة الإخوان الإرهابية .. نحن في الإنتظار !!!

 

وكان قد كشف الإعلامي مصطفى بكري، عما صرح به خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، والذي أكد أن موقف أحمد الطنطاوي من الإخوان مرفوض سياسياً لكونه يفتح الباب لاتهامه بالسعي لمغازلة جمهور الإخوان ليدعموا حملته ويمنحوه أصواتهم.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن خالد داوود أكد أن ردود أحمد الطنطاوي حول موقفه من الإخوان لا تبدو مرضية لقطاع واسع من المواطنين لا يرغب في عودة المهزلة التي كانت قائمة لعقود قبل 2013 وجعلت من الإخوان دولة داخل الدولة بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.

 

تقف على موقفك

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن خالد داود وصف موقف المرشح المحتمل بالمائع، معلقا “أرجو من كل مواطن مصري أن تقف على موقفك من جماعة الإخوان، فمن يريد عودة جماعة الإخوان للساحة السياسية مرة أخرى يعمل توكيل لأحمد الطنطاوي”.

 

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