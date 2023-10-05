زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، أن زلزالا قويا ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 8.3 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة دوديكانيسيا اليونانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب مدينة أرخبيل إيزو في اليابان، محذرة من حدوث تسونامي.

وبحسب الوكالة اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 11:00، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو اليابانية، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.

وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، إذ إنّ من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00.